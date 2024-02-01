Радиостанции Москва FM исполнилось 11 лет

Радиостанция Москва FM 1 февраля отмечает день рождения. Ровно 11 лет назад ее ведущие впервые вышли в эфир на частоте 92.0.

С тех пор каждый день они знакомят слушателей с актуальными городскими новостями, событиями в мире спорта и культуры, беседуют с интересными гостями, предупреждают о том, какая дорожная ситуация в городе. Кроме того, слушателям дают профессиональные советы по психологии и ветеринарии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.