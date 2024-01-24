Телеканал Москва 24 провел опрос в Telegram на тему подписок

Онлайн-сервисы могут обязать предупреждать клиентов о списании денег за подписки. В настоящее время это происходит неожиданно, о дате можно узнать только в личном кабинете. Чаще всего автопродление подключают онлайн-кинотеатры, библиотеки и музыкальные платформы.

Телеканал Москва 24 решил задать в телеграм-канале вопрос подписчикам: "А у вас есть подписки?". На данный момент проголосовали 1 129 человек. 73% ответили, что пользуются ими, а 27% заявили, что не нуждаются в них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.