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24 января, 11:30

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Телеканал Москва 24 провел опрос в Telegram на тему подписок

Телеканал Москва 24 провел опрос в Telegram на тему подписок

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Онлайн-сервисы могут обязать предупреждать клиентов о списании денег за подписки. В настоящее время это происходит неожиданно, о дате можно узнать только в личном кабинете. Чаще всего автопродление подключают онлайн-кинотеатры, библиотеки и музыкальные платформы.

Телеканал Москва 24 решил задать в телеграм-канале вопрос подписчикам: "А у вас есть подписки?". На данный момент проголосовали 1 129 человек. 73% ответили, что пользуются ими, а 27% заявили, что не нуждаются в них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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