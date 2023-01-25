Москва подготовила программу мероприятий в Татьянин день

25 января в России отмечается Татьянин день. По такому случаю в Москве подготовили самые разные мероприятия.

Так, в этот день студенты-очники и Татьяны могут покататься на коньках бесплатно – в списке 28 ледовых площадок, большинство из них находится в парках.

В парках к Татьяниному дню сделали особую программу. Например, в саду Эрмитаж можно поиграть в керлинг, а в парке "Ангарские пруды" проведут мастер-класс по фигурному катанию. Главными площадками празднования станут ВДНХ и Парк Горького.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.