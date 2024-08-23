Гости площадок форума-фестиваля "Москва 2030" смогут поддержать участников СВО

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Горожане смогут поддержать участников СВО на площадках электронных проектов города на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства, ссылаясь на департамент информационных технологий.

Всего запланировано более 100 занятий в ландшафтном парке "Митино", парках "Красная Пресня" и "Измайловский", в музее-заповеднике "Коломенское", усадьбе Воронцово и на площади Юности. Гостей научат плести маскировочные сети, а также дадут все необходимые материалы. Мастер-классы будут проходить ежедневно, кроме понедельников, в шатрах электронных проектов Москвы.

Ближайшие из них пройдут 23 августа в 18 часов. Участникам не только подарят сувениры, но и начислят 500 баллов программы "Миллион призов", если у горожан будут стандартная или полная учетная запись на столичном портале. Также москвичи и гости города смогут поддержать военных и жителей приграничных и новых территорий, отправив им письма с 20 августа по 8 сентября. Открытки принимаются в почтовых корзинах в парках "Фили", "Кузьминки", "Ангарские пруды", "Красная Пресня" и "Измайловский", в музее-заповеднике "Коломенское", усадьбе Воронцово и на площади Юности, а также в ландшафтном парке "Митино".

В рамках форума с 1 августа по 8 сентября на 10 площадках проведут мастер-классы для детей и лекции для старшего поколения, а также спортивные мероприятия для всей семьи. На трех из них с 20-го числа уже начались мастер-классы по военным фильмам, спектаклям, а также кинопоказы и викторины. Они будут проходить два раза в неделю в парках "Фили", "Кузьминки" и "Ангарские пруды". Ближайшие занятия запланированы на 23 и 24 августа. Кроме того, в парке "Зарядье" 6 сентября пройдет концерт в честь участников боевых действий.



Военнослужащие, заключившие в Москве контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ, получат единовременную дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. Это коснется тех, кто был принят на военную службу по контракту городским пунктом отбора с 23 июля 2024 года. Ранее установленные меры поддержки сохраняются. С учетом ежемесячного довольствия, московских и федеральных мер поддержки общая сумма выплат контрактнику превысит 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

