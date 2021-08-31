Генсек ООН предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

31 августа, 21:10
Фото: ТАСС/Hussain Ali/Pacific Press via ZUMA Press Wire
Из-за ухудшения экономической ситуации на Афганистан надвигается гуманитарная катастрофа, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека.
"В день, когда Афганистан вступает в новую фазу, я хочу выразить сильнейшую обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране и угрозой полного разрушения системы базовых услуг", – сказал он.
Гутерриш также добавил, что уже сейчас 18 миллионам афганцев – а это почти половина граждан страны – требуется помощь, чтобы выжить. В связи с этим он призвал государства обеспечить беспрепятственный доступ в страну гуманитарных работников, а также предметов первой необходимости.
Он также добавил, что на следующей неделе ООН планирует обнародовать данные о гуманитарных потребностях Афганистана и необходимом финансировании на ближайшие четыре месяца.
Ситуация в Афганистане обострилась в середине августа. Тогда представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул Афганистан.
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