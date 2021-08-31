Генсек ООН предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

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Из-за ухудшения экономической ситуации на Афганистан надвигается гуманитарная катастрофа, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека.

"В день, когда Афганистан вступает в новую фазу, я хочу выразить сильнейшую обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране и угрозой полного разрушения системы базовых услуг", – сказал он.

Гутерриш также добавил, что уже сейчас 18 миллионам афганцев – а это почти половина граждан страны – требуется помощь, чтобы выжить. В связи с этим он призвал государства обеспечить беспрепятственный доступ в страну гуманитарных работников, а также предметов первой необходимости.

Он также добавил, что на следующей неделе ООН планирует обнародовать данные о гуманитарных потребностях Афганистана и необходимом финансировании на ближайшие четыре месяца.

Ситуация в Афганистане обострилась в середине августа. Тогда представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул Афганистан.

