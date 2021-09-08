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Политика

08:53

Москвичам рассказали, как получить выигрыш по программе "Миллион призов"

общество политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победителям акции "Миллион призов" придет СМС-сообщение о выигрыше, а обменять призовые баллы на различные товары и услуги можно будет с 19 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Розыгрыши будут проходить в несколько дней: для проголосовавших 17 сентября с 08:00 до 20:00 – 18 сентября, для принявших участие с 20:01 17 сентября до 20:00 18 сентября – 19 сентября, а для всех остальных – 20 сентября. Победителей определят в прямом эфире телеканала Москва 24.

Перед началом розыгрыша, до 17:00 15 и 16 сентября, его участникам придет СМС с уникальным кодом. В случае победы его будет необходимо активировать на сайте программы до 30 сентября текущего года.

Присоединиться к акции "Миллион призов" могут все совершеннолетние участники дистанционного электронного голосования 17–19 сентября, которые подали заявку через сайт mos.ru. В качестве призов предусмотрены баллы, которые можно потратить у партнеров программы, а также квартиры и автомобили.

Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно до 23:59 13 сентября.

Москвичам рассказали, что можно будет выиграть по программе "Миллион призов"

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