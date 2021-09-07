ЦИК РФ принял более 3,3 млн заявок на голосование онлайн

12:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центризбирком принял более 3,3 миллиона заявлений от граждан о желании проголосовать на предстоящих выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель", сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
"На сегодняшнее утро у нас записались для участия в ДЭГ 1 миллион 893 тысячи человек. Понимаем, что будет не меньше 2 миллионов за оставшиеся дни. Это огромная цифра от того количества избирателей, которые могли бы проголосовать", – приводит его слова ТАСС.
Булаев напомнил, что прием заявлений о желании проголосовать с помощью онлайн-голосования продлится до 13 сентября. Для этого надо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи.
Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 с 17 по 19 сентября на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.
Эксперты высоко оценили защищенность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от попыток взлома. Как рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов, мониторинг системы проводился в течение нескольких лет.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Москвичам рассказали, на что можно потратить баллы "Миллиона призов" за голосование
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: