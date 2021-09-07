ЦИК РФ принял более 3,3 млн заявок на голосование онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центризбирком принял более 3,3 миллиона заявлений от граждан о желании проголосовать на предстоящих выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель", сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"На сегодняшнее утро у нас записались для участия в ДЭГ 1 миллион 893 тысячи человек. Понимаем, что будет не меньше 2 миллионов за оставшиеся дни. Это огромная цифра от того количества избирателей, которые могли бы проголосовать", – приводит его слова ТАСС.

Булаев напомнил, что прием заявлений о желании проголосовать с помощью онлайн-голосования продлится до 13 сентября. Для этого надо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи.

Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 с 17 по 19 сентября на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Эксперты высоко оценили защищенность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от попыток взлома. Как рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов, мониторинг системы проводился в течение нескольких лет.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.