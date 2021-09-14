Четыре вице-премьера и пять федеральных министров проголосуют онлайн

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Вице-премьеры РФ Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, а также вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко примут участие в дистанционном онлайн-голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Также в ДЭГ примут участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

