2,1 млн заявок подали москвичи на онлайн-голосование за 2 часа до конца регистрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов назвал число заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму за 2 часа до закрытия регистрации, передает РИА Новости.

"По Москве уже подано 2,104 миллиона заявлений", – заявил специалист.

Прием заявок на участие в дистанционном голосовании продлится до 23:59 понедельника, 13 сентября. Как уточняется, до 16 сентября будет идти проверка данных избирателей.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.