Мишустин примет участие в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в электронном формате. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые пройдут в России с 17 по 19 сентября", – уточняется в сообщении.

Согласно последним данным, заявку на онлайн-голосование на выборах подали порядка 2,6 миллиона избирателей в РФ. В Москве правом на удаленное волеизъявление воспользуются 1,985 миллиона горожан (26,69% от общего числа избирателей).

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

