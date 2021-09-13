Почти 2,6 миллиона избирателей в РФ подали заявления для участия в ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 2,6 миллиона избирателей в России подали заявления на участие в онлайн-голосовании на предстоящих сентябрьских выборах. Об этом сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

"2 миллиона 588 тысяч 312 человек, это на утро. Сейчас я уверен, что мы ушли уже и дальше: это те, кто записался на электронное дистанционное голосование. <...> 26,69% москвичей от общего количества избирателей изъявили желание проголосовать дистанционно. Это огромная сумма, огромная – 1 миллион 985 тысяч 637", – отметил заместитель председателя.

Как сообщает телеграм-канал общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, наблюдателями в столице будут 16 тысяч человек, самому старшему из которых 84 года. Уточняется, что все они прошли обучение.

"Наши наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке, а для оперативной связи со штабом для них подготовили приложение "Мобильный наблюдатель", – говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.