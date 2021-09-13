До окончания регистрации на онлайн-голосование осталось меньше суток

13 сентября – последний день, когда москвичи могут зарегистрироваться на онлайн-голосование. Оно пройдет с 17 по 19 сентября.

Система позволит сделать выбор из любой точки без привязки ко времени и месту. Можно уехать на дачу, не торопиться на избирательный участок и не нарушать свои планы. Это самый удобный и безопасный во время пандемии способ, подчеркивают эксперты.

Кроме того, среди участников проведут масштабный розыгрыш: квартиры, машины, баллы, равные рублям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.