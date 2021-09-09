Независимые кандидаты столицы и крыло Партии пенсионеров договорились о сотрудничестве

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Независимые кандидаты столицы и московское крыло Партии пенсионеров договорились о сотрудничестве. 9 сентября в столице состоялся совместный пресс-брифинг лидера списка кандидатов в депутаты Госдумы от Партии пенсионеров по Москве, заслуженного врача России Эрика Праздникова и московских самовыдвиженцев Дмитрия Певцова и Анатолия Вассермана.
В рамках встречи они заявили о планах совместной коалиционной деятельности в новом созыве Государственной думы.
Первой среди общих задач врача, актера и эрудита станет отмена результатов "псевдопенсионной реформы" и возвращение прежнего пенсионного возраста. Кандидаты также планируют ликвидировать Пенсионный фонд.
Дмитрий Певцов заявил, что на сегодняшний день в России более 6,5 миллиона граждан предпенсионного возраста остались без работы. Больше всех под ударом оказались москвичи, поскольку столица является центром притяжения молодых специалистов, что не позволяет старшему поколению претендовать на достойную оплату труда.
"Мы идем в Думу, так как нам не безразлично то, что происходит с нашим городом. Люди перестали верить во власть, и этому есть причина. Значит, власть надо обновить", – подчеркнул Певцов, добавив, что кандидаты коалиции планируют позаботиться не только о пенсионерах и предпенсионерах, но и о более молодом поколении. "Систему образования надо менять, вернуть в школы душу и эмоции, а для всех детей сделать доступными творческие занятия, техническое творчество, именно так рождается мечта о профессии! Дворцы – детям, и это правильно".
Представители коалиции отметили, что планируют проводить совместную работу и в части восстановления системы здравоохранения. Они убеждены, что необходимо введение в поликлиниках врачей узкой специализации, в том числе гериатров.
"По итогам оптимизации системы здравоохранения сегодня даже в Москве крайне мало узких специалистов", – подчеркнул Эрик Праздников. "В период пандемии эта проблема обострилась в разы. Люди не могут попасть на прием к врачам, что порождает осложнения. Большому городу, как и всей стране, необходимо больше врачей!"
В свою очередь, Анатолий Вассерман заявил, что в российском законодательстве много ошибок, на которые часто жалуются люди.
"В основе повышения пенсионного возраста, в основе сокращения здравоохранения и фактического разрушения образования лежит старое англосаксонское человеконенавистничество. Мы понимаем, что на реализацию наших предложений нужно много сил и времени. Но по-другому просто нельзя", – отметил Вассерман.
Представители коалиции подчеркнули, что все темы, перечисленные в ходе пресс-брифинга, в будущем проработают как с точки зрения федеральных задач, так и в применении к проблемам столичного региона.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
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