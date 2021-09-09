Путин не исключает возможность создания Союзного парламента РФ и Белоруссии

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Президент России Владимир Путин не исключил возможность создания Союзного парламента РФ и Белоруссии. Об этом глава государства заявил по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что в рамках текущей встречи этот вопрос не обсуждался. Однако в будущем формирование единого Союзного парламента возможно.

Ранее российский лидер заявил, что страны планируют создать единый рынок нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и газа, а также объединить оборонное пространство.

По словам Путина, в рамках Союзного государства также могут создать общее платежное пространство, и выработать единые подходы в трудовое законодательство, социальное страхование и пенсионное обеспечение.