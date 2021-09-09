Политическая интеграция РФ и Белоруссии не обсуждалась – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Вопросы политической интеграции России и Белоруссии не обсуждались на встрече в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что сначала необходимо создать экономический базис.
"Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели – политической интеграции, но нужно сначала создать экономических базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке", – пояснил Путин, добавив, что подобные вопросы пока не обсуждались.
Президент РФ заверил, что Москва не будет пытаться влиять на ситуацию на белорусско-литовской границе.
"К совместным действиям меня призывают мои западные коллеги и европейские лидеры некоторых стран, как раз ссылаясь на то, что этот кризис на белорусско-литовской, белорусско-польской границе возник, меня просят как-то на это повлиять. Ответ очень простой: нас не касается, это не наша граница, это граница Республики Беларусь и государственная граница Литвы и Польши", – подчеркнул Путин.
Ранее российский лидер заявил, что страны планируют создать единый рынок нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и газа, а также объединить оборонное пространство.
По словам Путина, в рамках Союзного государства также могут создать общее платежное пространство, и выработать единые подходы в трудовое законодательство, социальное страхование и пенсионное обеспечение.
Президент РФ также не исключил возможность создания Союзного парламента двух стран в будущем. Однако, по его словам, на текущей встрече этот вопрос не обсуждался.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: