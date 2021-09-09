Политическая интеграция РФ и Белоруссии не обсуждалась – Путин

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Вопросы политической интеграции России и Белоруссии не обсуждались на встрече в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что сначала необходимо создать экономический базис.

"Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели – политической интеграции, но нужно сначала создать экономических базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке", – пояснил Путин, добавив, что подобные вопросы пока не обсуждались.

Президент РФ заверил, что Москва не будет пытаться влиять на ситуацию на белорусско-литовской границе.

"К совместным действиям меня призывают мои западные коллеги и европейские лидеры некоторых стран, как раз ссылаясь на то, что этот кризис на белорусско-литовской, белорусско-польской границе возник, меня просят как-то на это повлиять. Ответ очень простой: нас не касается, это не наша граница, это граница Республики Беларусь и государственная граница Литвы и Польши", – подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявил, что страны планируют создать единый рынок нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и газа, а также объединить оборонное пространство.

По словам Путина, в рамках Союзного государства также могут создать общее платежное пространство, и выработать единые подходы в трудовое законодательство, социальное страхование и пенсионное обеспечение.

Президент РФ также не исключил возможность создания Союзного парламента двух стран в будущем. Однако, по его словам, на текущей встрече этот вопрос не обсуждался.