В рамках Союзного государства могут создать общее платежное пространство – Путин

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Россия и Белоруссия планируют интегрировать национальные платежные системы и создать единое пространство в рамках Союзного государства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
"Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства", – заявил Путин.
Глава государства добавил, что страны также планируют выработать единые подходы в трудовое законодательство, социальное страхование и пенсионное обеспечение.
Ранее стало известно, что в рамках интеграционных документов Союзного государства России и Белоруссии планируется формирование единого рынка нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и оборонного пространства. Договор об объединении рынка газа будет подписан 1 декабря 2023 года.
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