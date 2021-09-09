В рамках Союзного государства могут создать общее платежное пространство – Путин

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Россия и Белоруссия планируют интегрировать национальные платежные системы и создать единое пространство в рамках Союзного государства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства", – заявил Путин.

Глава государства добавил, что страны также планируют выработать единые подходы в трудовое законодательство, социальное страхование и пенсионное обеспечение.

Ранее стало известно, что в рамках интеграционных документов Союзного государства России и Белоруссии планируется формирование единого рынка нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и оборонного пространства. Договор об объединении рынка газа будет подписан 1 декабря 2023 года.