"Гражданская платформа" провела встречу с наблюдателями перед сентябрьскими выборами

Фото: Агентство "Москва”/Сергей Киселев

Партия "Гражданская платформа" провела встречу с наблюдателями перед предстоящими выборами.

"Цель нашего сегодняшнего мероприятия – сверить часы и на три дня голосования синхронизировать нашу работу. Выборы депутатов Государственной думы – это работа тяжелая как для кандидатов, для партии, для избирательной комиссии и, естественно, для наблюдателей. Тем более в этом году, потому что у нас с вами есть особенность этой избирательной кампании", – заявил председатель исполкома партии Юрий Юрченко.

По его словам, на выборах в этом году достаточно высокая конкуренция. По данным избирательной комиссии, в среднем 13 человек на один мандат. Также среди некоторых сложностей на предстоящем голосовании Юрченко отметил то, что западные СМИ заявили о возможности недоверия этим выборам.

Председатель исполкома партии сказал, что 3 700 наблюдателей будут представлять партию "Гражданская платформа", основная задача которых – не допустить фальсификации на выборах и быстро реагировать на все нестандартные ситуации.

"В случае форс-мажоров, которые возникают, – это нестандартные ситуации, какое-то поведение людей за рамками голосования – непосредственно вы выполняете свои функции так, как у вас написано в методичке. За рамками ничего делать не нужно", – добавил Юрченко.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.