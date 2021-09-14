В Москве эсеры провели обучение наблюдателей на выборах в Государственную Думу

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В рамках проекта "Справедливый наблюдатель" партия "Справедливая Россия – За правду" провела в столице обучение координаторов наблюдения и наблюдателей, которые будут следить за ходом предстоящих парламентских выборов.
"Чистота выборов, их демократичность, прозрачность – это основная задача, которую мы ставили для себя. <...> В дни голосования мы будем на "передовой": вы – непосредственно на своих избирательных участниках, а мы вместе с координаторами в избирательных штабах будем с вами вести диалог через наше мобильное приложение", – сказала федеральный координатор "Молодежи Справедливой России" по правовому и политическому образованию Ксения Киселева.
Она также подчеркнула, что проект "Справедливый наблюдатель", которое представляет собой приложение, обеспечивающее передачу информации от наблюдателей в избирательный штаб, призвано защитить голоса граждан вне зависимости от того, за кого они проголосуют. По ее словам, его использование позволит оперативно реагировать на все возможные нарушения, а также раньше территориальных комиссий узнать результаты выборов.
"Наши наблюдатели были обучены и в очном формате, то есть проводились обучающие мероприятия, но еще был записан информационно-образовательный курс, который позволил наблюдателям, даже находясь дома, полноценно освоить все юридические тонкости, основы и полноценно подготовиться к наблюдению на своих участках", – заключила Киселева.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Система "Справедливый наблюдатель" прошла всероссийское тестирование
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