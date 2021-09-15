Сервис по поиску избирательного участка и округа открылся на портале mos.ru

19:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале mos.ru открылся новый сервис, который подскажет пользователям адрес и телефон избирательного участка, а также поможет проложить маршрут до него.
Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо просто ввести свой адрес регистрации. После этого пользователю будет предоставлена вся информация о номере округа, адресе и номере телефона избирательного участка, а также лучший путь.
Кроме того, избиратели по любым вопросам смогут обратиться в Единую справочную службу правительства Москвы. Специалисты подскажут, кто может принять участие в выборах, ответят на вопросы о голосовании вне участков и помогут найти свой избирательный участок.
Ранее сообщалось, что москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений для участия в онлайн-голосовании. Регистрация уже закрыта. Сейчас данные проверяют в ЦИК и ведомственных организациях.
Те, кто успешно прошел регистрацию, смогут отдать свой голос в любое время с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Нужно будет авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в раздел, посвященный электронному голосованию, и сделать свой выбор.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
На электронное голосование 17–19 сентября в Москве подано 2,3 млн заявлений
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