Сервис по поиску избирательного участка и округа открылся на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru открылся новый сервис, который подскажет пользователям адрес и телефон избирательного участка, а также поможет проложить маршрут до него.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо просто ввести свой адрес регистрации. После этого пользователю будет предоставлена вся информация о номере округа, адресе и номере телефона избирательного участка, а также лучший путь.

Кроме того, избиратели по любым вопросам смогут обратиться в Единую справочную службу правительства Москвы. Специалисты подскажут, кто может принять участие в выборах, ответят на вопросы о голосовании вне участков и помогут найти свой избирательный участок.

Ранее сообщалось, что москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений для участия в онлайн-голосовании. Регистрация уже закрыта. Сейчас данные проверяют в ЦИК и ведомственных организациях.

Те, кто успешно прошел регистрацию, смогут отдать свой голос в любое время с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Нужно будет авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в раздел, посвященный электронному голосованию, и сделать свой выбор.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

