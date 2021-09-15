На электронное голосование 17–19 сентября в Москве подано 2,3 млн заявлений

12:30
Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений для участия в онлайн-голосовании. Регистрация уже закрыта. Сейчас данные проверяют в ЦИКе и ведомственных организациях, сообщает портал mos.ru.
Те, кто успешно прошел регистрацию, смогут отдать свой голос в любое время с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Нужно будет авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в раздел, посвященный электронному голосованию, и сделать свой выбор.
Те, кто зарегистрировался на электронное дистанционное голосование, примут участие в акции "Выбираем Вместе" программы "Миллион призов". Они получают шанс выиграть призовые баллы, которые приравниваются к рублям. Баллы можно потратить в магазинах и аптеках, на проезд, даже на ювелирные украшения и бытовую технику. Также есть суперпризы – это 100 машин и 21 однокомнатная квартира.
Розыгрыши будут проходить ежедневно с 18 по 20 сентября. Следить за акцией можно будет на телеканале Москва 24, а узнать результаты – на сайте ag-vmeste.ru.
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