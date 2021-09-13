Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле сообщил, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что ему придется в связи с этим уйти на карантин.
"У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", – приводит РИА Новости слова Путина.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин образно выразился о своей возможности уйти на карантин. Пока из-за ситуации с коронавирусом график президента не менялся.
Ранее Песков заявлял, что глава государства после прохождения вакцинации имеет достаточный для защиты от коронавируса уровень антител.
До этого сам президент сообщал, что все показатели антител после вакцинации от коронавируса у него сохраняются.
Путин привился первым компонентом вакцины 23 марта без камер и присутствия СМИ.
"Москва и мир": вакцинация от COVID-19 в столице и мировой спрос на "Спутник V"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: