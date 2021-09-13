Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле сообщил, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что ему придется в связи с этим уйти на карантин.

"У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", – приводит РИА Новости слова Путина.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин образно выразился о своей возможности уйти на карантин. Пока из-за ситуации с коронавирусом график президента не менялся.

Ранее Песков заявлял, что глава государства после прохождения вакцинации имеет достаточный для защиты от коронавируса уровень антител.

До этого сам президент сообщал, что все показатели антител после вакцинации от коронавируса у него сохраняются.

Путин привился первым компонентом вакцины 23 марта без камер и присутствия СМИ.

