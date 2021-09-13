Песков рассказал, почему Путин не носит военную форму

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не носит военную форму.

"В данном случае глава государства сам принимает решение, как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что Путин не ведет страницы в социальных сетях из-за нехватки времени и выступает против того, чтобы кто-то делал это за него.

Однако Песков отметил, что Кремль и правительство ведут активную работу по созданию страниц ведомств в социальных сетях. В дальнейшем эта работа будет совершенствоваться.

