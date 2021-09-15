Собянин представил свою команду на выборах в Государственную думу

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин представил свою команду на выборах депутатов в Государственную думу. Об этом он написал на своем личном сайте.

Собянин напомнил, что выборы пройдут с 17 по 19 сентября и они определят, какая политическая сила будет претворять в жизнь программу развития России на ближайшие пять лет.

"Я возглавляю московский список "Единой России" и призываю вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей. В нашу команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Государственной думы и общественные деятели, которые впервые выдвинули свои кандидатуры", – сказал Собянин.

В команду вошли телеведущий Тимофей Баженов (Бабушкинский избирательный округ № 196), военный репортер Евгений Попов (Кунцевский избирательный округ № 197), депутат Государственной думы Петр Толстой (Люблинский избирательный округ № 199), правозащитник Светлана Разворотнева (Нагатинский избирательный округ № 201), депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин (Новомосковский избирательный округ № 202), предприниматель Евгений Нифаньтев (Орехово-Борисовский избирательный округ № 203), руководитель общероссийского движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая (Перовский избирательный округ № 204).



Также в команде Сергея Собянина ректор Химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга (Тушинский избирательный округ № 206), депутат Государственной думы Ирина Белых (Ховринский избирательный округ № 207), врач-педиатр Александр Румянцев (Черемушкинский избирательный округ № 209), космонавт Роман Романенко (Чертановский избирательный округ № 210).



Собянин отметил, что по разным причинам в ряде столичных округов "Единая Россия" не выдвигала своих кандидатов, однако, по его словам, среди тех, кто решил баллотироваться в них, есть достойные кандидаты-самовыдвиженцы или представители других политических сил.

В связи с этим он попросил москвичей поддержать на предстоящих выборах депутата Госдумы Галину Хованскую (Ленинградский избирательный округ № 198), народного артиста России Дмитрия Певцова (Медведковский избирательный округ № 200), журналиста и эрудита Анатолия Вассермана (Преображенский избирательный округ № 205) и добровольца-спасателя Олега Леонова (Центральный избирательный округ № 208).

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в России создана тотальная система видеонаблюдения за ходом голосования на выборах. По ее словам, почти 96% избирательных участков охвачены камерами наблюдения и иными средствами видеорегистрации.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

