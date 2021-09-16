В ЦИК разделили ключ шифрования для онлайн-голосования

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Ключ шифрования онлайн-голосования на предстоящих выборах депутатов Госдумы разделили на восемь частей. Об этом заявил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух.

Он уточнил, что все бюллетени, которые отправляются гражданами в течение трех дней, будут зашифровываться данным ключом. Также будет создан ключ расшифрования, который понадобится только 19 сентября вечером.

"...Но это очень важный элемент, потому что без него результаты выборов расшифровать невозможно", – сообщил Массух.

Как отмечается, при разделении ключа четыре части достанутся представителям парламентских партий, одна часть останется в ЦИКе, другая часть – в Минцифры и еще одна будет положена "Ростелекому". Кроме того, другая часть останется в территориальной избирательной комиссии по ДЭГ. Сообщается, что все они будут запечатаны в сейф-пакеты.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.