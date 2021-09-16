Москвичам рассказали, какие функции сделали электронное голосование удобнее и доступнее

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В этом году система голосования стала намного удобнее. Избирателям было проще зарегистрироваться на участие в ДЭГ, для людей с нарушением зрения стали доступны скринридеры, а во время самого голосования появится функция отложенного решения. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Что касается функции "Отложенное решение", данная опция будет полезна для тех участников голосования, которые столкнулись с проблемой плохой связи, зависанием гаджета, недостаточным количеством заряда на устройстве или плохим интернетом. Уточняется, что новая функция будет доступна в течение суток с момента первой загрузки бюллетеня и спустя три часа после предыдущей загрузки. Засчитан будет голос, который был подан последним по времени.
Также в этом году появилась упрощенная подача заявления. Пройти регистрацию на участие в ДЭГ стало возможно быстрее. Гражданам не было необходимости тратить время на заполнение заявки. Если в аккаунте указаны все данные и они совпадают со сведениями из государственной базы избирателей, то заявка заполнялась автоматически. Нужно было только ввести код из СМС.
Москвичам с этого года стал доступен обновленный сервис для наблюдения за онлайн-голосованием. С помощью данной платформы можно отсматривать все действия, которые происходят в блокчейне. Накануне предстоящих выборов создатели обновили интерфейс сервиса и добавили новые опции. Так, в обновленном сервисе можно отследить 12 типов действий. Будет доступен отсмотр проверки права пользователя голосовать онлайн, выдачи бюллетеня, получения голоса и многое другое.
Для людей с нарушением зрения появились скринридеры, которые работают как голосовые помощники, читая текст с экрана и озвучивая, где на экране находятся кнопки или поля, которые следует заполнить.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
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