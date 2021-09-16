Система онлайн-голосования в Москве стала доступна для людей с нарушением зрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы с нарушениями зрения смогут дистанционно проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму, система онлайн-голосования совместима с программами, озвучивающими отображенный на экране текст. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Незрячие избиратели смогут проголосовать, воспользовавшись программами экранного доступа (скринридерами). Они работают по аналогии с голосовыми помощниками и озвучивают показанный на экране текст, обозначая активные элементы: кнопки, ссылки, поля для ввода и прочее", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время голосования скринридер озвучит порядок его проведения и представит информацию о доступных функциях. Также после загрузки бюллетеня программа представит полный перечень доступных кандидатов и подскажет, если избиратель имеет возможность поставить сразу несколько отметок.

"Еще одно нововведение, призванное сделать онлайн-голосование доступным уже для слабовидящих людей, – повышение контрастности текста и кнопок. Верстка интернет-страниц также была обновлена и адаптирована под разные устройства – от компьютера до смартфона", – отмечается в материале.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.