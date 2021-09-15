Бюллетени проголосовавших на выборах пациентов с COVID-19 будут на карантине две недели

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Бюллетени проголосовавших на выборах в Госдуму пациентов с коронавирусом, которые лечатся в закрытых медучреждениях, будут оставаться в красной зоне 14 дней. Они будут храниться в сейф-пакетах. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью "Российской газете".

"Все бюллетени, использованные членами УИК при голосовании в красной зоне, упаковываются в сейф-пакеты, которые остаются в красной зоне в течение 14 дней. Потом после обеззараживания передаются в ТИК на хранение. <...> И тайна голосования, и безопасность будут полностью обеспечены", – сказала она.

По словам Памфиловой, голосование в красных зонах пройдет в один день. Кроме того, члены УИК будут проводить его с использованием средств индивидуальной защиты. При этом, отметила глава ЦИК, наблюдателей будут запускать только в крайнем случае.

Она также подчеркнула, что не является сторонником проведения голосования в красных зонах, на этот шаг ЦИК пошел из-за большого количества заявок от пациентов и врачей.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании в ходе предстоящих выборов в Госдуму подали примерно три миллиона россиян.