Около 3 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Примерно 3 миллиона россиян подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании в ходе предстоящих выборов в Госдуму. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

"Удаленно без малого 3 миллиона записалось. 2 миллиона 100 тысяч и даже более – это Москва, и около 700–800 тысяч – это другие субъекты РФ (в которых предусмотрено ДЭГ. – Прим. ред.)", – сказал он.

Булаев также уточнил, что в настоящее время продолжается проверка списков зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей, уточняется обоснованность включения того или иного человека.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в России создана тотальная система видеонаблюдения за ходом голосования на выборах. По ее словам, почти 96% избирательных участков охвачены камерами наблюдения и иными средствами видеорегистрации.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

