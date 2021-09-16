Путин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму

Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором призвал граждан страны проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму.

"Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день, начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность", – сказал президент.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.