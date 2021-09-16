Наблюдатели, юристы, IT-специалисты обеспечат чистоту голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве провел заседание на новой площадке в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Все структурные подразделения готовы к работе на предстоящих выборах, сообщается на сайте штаба.

"Мы будем наблюдать за ходом традиционного голосования на участках с помощью наших наблюдателей и за тем, как москвичи будут голосовать онлайн. В этом году штаб располагается на новой площадке. Здесь, в "Экспоцентре", завтра с самого утра начнет работу видеоцентр, куда будет поступать сигнал с каждого участка в Москве, колл-центр, группа разбора и группы мобильного реагирования", – рассказал руководитель штаба Алексей Венедиктов.

Там же будут открыты три участковые избирательные комиссии (федеральная, муниципальная и городская) онлайн-голосования и зона наблюдения за электронным голосованием. Сотрудники будут контролировать загрузку списков избирателей, итоговые списки. У них будут все технические инструменты, необходимые для наблюдения за ходом онлайн-голосования.

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что система прошла несколько тестирований и полностью готова к работе.

"Москвичи смогут голосовать круглосуточно с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Электронные избиратели будут защищены от технических сбоев и проблем с подключением к интернету. В случае возникновения таких ситуаций можно будет воспользоваться функцией отложенного решения. Она позволит вернуться в систему и проголосовать заново в течение 24 часов после получения первого бюллетеня", – рассказал Костырко.

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов добавил, что электронные избиратели были исключены из реестра голосующих на участках с целью недопущения двойного голосования.

"Все избирательные комиссии в Москве сформированы. Места для голосования оснащены необходимым оборудованием, в том числе для соблюдения санитарных мер в условиях коронавирусной инфекции. Сегодня в участковые избирательные комиссии завозят бюллетени", – сообщил Ермолов.

Он отметил, что из типографии было получено 220 тонн федеральных бюллетеней. Их еще раз пересчитают после попадания на участок.

Кроме того, в помощь наблюдателям запущено приложение "Мобильный наблюдатель", помогающее обеспечить участникам оперативное взаимодействие со штабом.

"В этом году специально к сентябрьскому голосованию была подготовлена цифровая новация – приложение "Мобильный наблюдатель". Оно станет личным помощником наблюдателей Общественной палаты Москвы, сделает работу по контрольным точкам более удобной и быстрой, обеспечит юридическую чистоту процесса наблюдения", – пояснил замруководителя Общественного штаба Илья Массух.

Вопрос или сигнал о возможном нарушении можно будет отправить в штаб в считаные секунды через данное приложение. Также можно будет обратиться в колл-центр. Операторы будут принимать звонки в течение всех трех дней голосования.

Всего в списки избирателей на 3 638 участках Москвы внесено порядка 7,587 миллиона человек, 100 тысяч – иногородних, прикрепленных к столичным участкам по программе "Мобильный избиратель". На участие в электронном голосовании в Москве подано 2 014 765 уникальных заявлений.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

