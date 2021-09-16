Памфилова выразила уверенность в расширении географии онлайн-голосования

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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова уверена, что к следующему году электронное голосование введут в еще нескольких регионах. По ее словам, количество желающих проголосовать онлайн стремительно растет.

Для начала, отметила Памфилова, необходимо проанализировать ход этой кампании.

"Есть несколько факторов, которые нас сдерживают. Во-первых, это обеспечение полной безопасности: необходимо исключить какое-либо внешнее вторжение. Во вторых, нам нужно убедить людей, что тайна голосования сохранится и в онлайн-формате", – рассказала глава ЦИК "России 24".

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.



В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.