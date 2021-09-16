Ключ расшифрования для онлайн-голосования в Москве разделили на 7 частей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве прошла процедура разделения ключа расшифрования для столичной системы дистанционного электронного голосования.

"Проходит процедура разделения ключа расшифрования и формирование ключа шифрования, которым все голоса будут записываться в ходе голосования на устройствах избирателей 17–19 сентября. Пара этих ключей обеспечит безопасность и анонимность голосования", – рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Каждую часть ключа в присутствии журналистов записали на отдельные флешки, которые запечатали в сейф-пакеты и передали на хранение семи разным людям. Программу-генератор, которая сгенерировала ключ расшифрования, удалили с компьютера, а последний запечатали в пакет с экранирующим слоем, убрали в специальный кейс и передали на хранение в Мосгоризбирком.

При этом Костырко уточнил, что для успешной расшифровки голосов достаточно пяти из семи частей разделенного ключа.

Ранее в Центризбиркоме прошла процедура разделения ключа шифрования онлайн-голосования. Его разделили на восемь частей и предали на хранение представителям парламентских партий, в ЦИК, "Ростелеком", а также в территориальную избирательную комиссию по ДЭГ.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

