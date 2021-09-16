Более двух миллионов москвичей зарегистрировали на онлайн-голосование

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После проверки заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) количество избирателей в Москве, которые могут проголосовать онлайн, составило 2 014 765 человек. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"На ДЭГ было подано 2,356 миллиона заявлений, около 220 тысяч заявок из них двойные и тройные, через сайт мэра Москвы и госуслуг. Кроме того, были желающие голосовать онлайн с временной регистрацией или без регистрации. После проверок ЦИК и Мосгоризбиркома их окончательно осталось 2 014 765 человек", – сказал он.

В прошлые годы явка на онлайн-голосование превышала 90%, в этом году ожидается такая же. По словам Венедиктова, многие предпочли ДЭГ, поскольку желают сократить количество контактов с другими людьми, переживая за свое здоровье.

Между тем начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что порядка 450 тысяч заявок было подано через портал госуслуг, а остальные – через mos.ru.

Всего в Москве 7 миллионов 587 тысяч избирателей, почти 200 тысяч из которых будут голосовать из дома. В дни выборов будут работать 3 640 участков, а проследят за ходом избирательного процесса на них около 7 тысяч наблюдателей.

Ранее сообщалось, что дистанционно проголосовать на выборах в Госдуму смогут и москвичи с нарушениями зрения. Система онлайн-голосования поддерживает так называемые скринридеры, позволяющие незрячим сориентироваться на сайте – специальная программа зачитает его содержимое.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

