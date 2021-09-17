Участки для голосования на выборах депутатов Госдумы открылись в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве стартовали выборы в Государственную думу. Избирательные участки будут работать 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.

Найти свой участок для голосования можно на сайте ЦИК России в разделе "Цифровые сервисы" или на картографическом сервисе "ТИК и УИК на карте России", в личном кабинете на портале госуслуг в разделе "Мои выборы", а также на портале mos.ru.

Кроме того, горожане могут проголосовать на довыборах в Московскую городскую Думу, а также муниципальный совет района Щукино.

Общественный штаб по наблюдению за выборами разместили в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК после выборов оценит установленный порядок видеонаблюдения на избирательных участках, однако возвращение к общедоступной трансляции в интернете не планируется. По ее мнению, предложенная в этом году схема обеспечивает безопасность и решает задачу предотвращения нарушений, поскольку доступ к видео получают все участники избирательного процесса.

Выборы в Госдуму в этом году проходят с 17 по 19 сентября. В семи регионах граждане могут проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, Партия роста, РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.