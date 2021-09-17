Москвичам рассказали о способах голосования на выборах в Государственную думу

В столице началось голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы. Оно продлится до 20:00 19 сентября. Вместе с будущими парламентариями жители нескольких районов города изберут депутатов Московской городской думы и муниципального собрания. Расскажем, какими способами можно отдать голос за своего кандидата.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выборы онлайн

В стартовавшем голосовании москвичи принимают участие в том числе онлайн. Этот способ доступен гражданам с полной учетной записью на портале mos.ru, которые подали соответствующую заявку до 13 сентября.

На онлайн-голосовании зарегистрировали более двух миллионов жителей столицы. Для них мобильным избирательным участком стал компьютер или гаджет с выходом в интернет. Кроме того, жители Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей и Севастополя смогут отдать свой голос на портале vybory.gov.ru.

На всю процедуру уйдет около 5 минут свободного времени. Перед тем как загрузится электронный бюллетень, на телефон избирателю придет СМС с цифровым кодом. Его нужно ввести в специальное поле. На экране появится бюллетень, в котором необходимо поставить галочку рядом с выбранным кандидатом. Остается лишь нажать кнопку "Проголосовать".

Важно, что в этом году слабовидящим гражданам при выборах в режиме онлайн будет доступен голосовой помощник. Также появилась функция "Отложенное решение". Она понадобится, если во время голосования пропал интернет или завис компьютер. "Отложенное решение" позволит вернуться к бюллетеню и отправить его заново. Успеть проголосовать онлайн нужно до 19:59 19 сентября.

Безопасность и анонимность обеспечивает специальный прокси-сервер. На входе в анонимную зону все голоса перемешиваются, а ссылки на бюллетени назначаются с использованием случайных величин. Все устроено так, что даже у системного администратора нет единых данных для входа на прокси-сервер.

Голосующих онлайн ждет шанс побороться за суперпризы специальной лотереи. На кону 21 однокомнатная квартира, 100 автомобилей и до 100 тысяч баллов, которые можно обменять на покупки у партнеров акции. Среди них магазины одежды, косметики и продуктов, техники, товаров для дома, мебели, детских, спортивных товаров и животных. Также потратить баллы можно в аптеках, кафе и ресторанах, которые поддерживают акцию. Розыгрыши пройдут с 18 по 20 сентября, их покажет телеканал Москва 24. Результаты опубликуют на сайте ag-vmeste.ru.

Отметим, что выбрать кандидатов и онлайн, и на избирательном участке не выйдет. Тем, кто зарегистрировался на онлайн-голосование, то не выдадут бюллетень на участке. Это строго отслеживают члены избирательной комиссии.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Избирательный участок

Гражданам доступна и традиционная форма волеизъявления на этих выборах. Все дни голосования избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Обязательно иметь при себе паспорт. На входе избирателям дают ручку и одноразовую маску.

Голосовать можно как на участках по месту постоянной регистрации, так и по месту нахождения. Во втором случае москвичи и иногородние подавали специальное заявление до 13 сентября через сайт госуслуг, центры "Мои документы", территориальную или участковую избирательную комиссию.

На портале mos.ru есть специальный сервис, с помощью которого избиратели могут найти адрес и телефон своего избирательного участка и проложить до него маршрут.

В родных стенах

Если по каким-то причинам человек не может проголосовать онлайн или прийти на избирательный участок, то сделать выбор можно и дома. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно до 14:00 19 сентября подать заявление на портале госуслуг либо лично или позвонить по телефону своего избирательного участка.

Если все в порядке, члены избирательной комиссии вместе с наблюдателями за голосованием придут домой к избирателю в удобное время. С собой они возьмут переносной ящик для голосования и бюллетень.

Напоминаем, что проголосовать на выборах могут граждане РФ в возрасте от 18 лет.

