Итоговый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников онлайн-голосования прошел в Москве

В прямом эфире телеканала Москва 24 прошел третий розыгрыш призов среди москвичей, которые проголосовали онлайн. Выбирали из тех, кто успел отдать свой голос до 20:00 19 сентября.

Генератор случайных чисел определил обладателей шести квартир и 25 автомобилей. Разыграли и призовые баллы.

Победителям рассылают СМС-сообщения, а также инструкцию, как активировать код на сайте программы для получения выигрыша. Узнать результат можно и самостоятельно, на сайте ag-vmeste.ru.