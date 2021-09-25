Путин прокомментировал сомнения в электронном голосовании

Сомнения в электронном голосовании возникли вовсе не из-за качества его проведения. Такое мнение высказал Владимир Путин во время онлайн-встречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.

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