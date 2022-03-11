СФ запретил осужденным за экстремизм баллотироваться 5 лет после погашения судимости

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Совет Федерации одобрил закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования.

Документ запрещает осужденным за совершение экстремистской направленности баллотироваться в течение пяти лет после погашения судимости. То же самое касается осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Кроме того, губернаторам, отрешенным президентом от своей должности, в течение пяти лет запрещено занимать аналогичный пост ни в одном из регионов.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон об установлении единых принципов проведения электронного голосования для всех выборов и референдумов.

Согласно закону, дистанционное голосование должно проводиться с использованием ГАС "Выборы" и других государственных информационных систем, которые прошли сертификацию. Для голосования необходимо будет пройти идентификацию, аутентификацию и подтверждение личности. Закон также предусматривает анонимизацию голосования, их зашифровывание при проведении и расшифровывание после завершения. Кроме того, после волеизъявления нельзя сделать это повторно.

Если избиратель получил доступ к электронному голосованию, то он уже не сможет получить бюллетень на участке. Законом также устанавливаются требования к кандидату на выборах.

Ранее зампредседателя Госдумы Владислав Даванков рассказал, что законопроект о дистанционном электронном голосовании дорабатывался с привлечением IT-специалистов. В частности, предлагалось закрепить гарантии для избирателей на случай сбоя в системе ДЭГ: при необходимости они смогут переголосовать традиционным образом, придя на участок.

