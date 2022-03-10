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политика

14:41

ГД во втором чтении приняла законопроект о единых правилах онлайн-голосования в России

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума во втором чтении приняла законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России.

Данный законопроект внесли в Госдуму в середине декабря 2021 года. В пояснительной записке его авторы Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин отмечали, что опыт применения электронного голосования в 2019–2021 годах указал на необходимость установления основных единых принципов и параметров проведения такого голосования.

Документ закрепляет проведение голосования с использованием системы ГАС. Решение о проведении выборов в федеральные органы власти и на референдуме и его порядок закрепляет ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.

Ранее сообщалось, что Центризбирком планирует расширить применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах России на выборах в 2022 году.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, практику ДЭГ следует внедрять как можно шире, однако сроки и масштаб распространения должна определять ЦИК.

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