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Некоторые европейские чиновники и представители НАТО опасаются, что консенсус Евросоюза о поддержке Киева на фоне проблем с поставками энергоресурсов в скором времени может быть утрачен, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, опасения стали появляться на фоне того, как Европа вступает в зиму. Процесс сопровождается нехваткой энергоресурсов для обогрева домов, ростом цен на продовольствие и реальной возможностью рецессии.

"В Евросоюзе все будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников", – сказал один из европейских дипломатов.

Еще одна проблема, заявленная опрошенными собеседниками телеканала, связана с поставками Украине вооружений. Западные страны пытаются решить долгосрочную проблему с помощью краткосрочных мер, что ведет к тому, что завершения конфликта не прослеживается.

"Сначала реакция Запада была жестче, чем Россия ожидала <...>. С политической точки зрения было довольно легко сплотиться вокруг Украины и обосновывать пожертвование оружия и средств. С течением времени виды оружия, которые мы отправляем, стали сложнее, как и подготовка, необходимая для их эффективного применения. Хорошая новость в том, что оружие помогает украинцам держаться. Плохая – чем дольше война продолжается, тем меньше будет поставок оружия, и от него будет труднее отказаться", – добавил представитель НАТО.

По информации CNN, в мире начинают испытывать усталость от конфликта, входящего в фазу застоя. Кроме того, на фоне грозящего Европе энергетического кризиса политическим лидерам Евросоюза сложно оправдать расходы "денежных средств и энергии на поддержку далекой страны".

Ранее издание The Hill сообщило, что Европу ожидает "смертельная зима". В публикации утверждалось, что это связано с рабской приверженностью континента "зеленой" энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.

До этого стало известно, что в ФРГ планируют создать общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания там тех, кто не справится с ростом цен на коммунальные услуги из-за кризиса. В частности, под эти цели могут отдать крытый спортивный центр в городе Людвигсхафен.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

