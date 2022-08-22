Вучич напомнил об остановке поставок нефти из России с 1 ноября

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Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября из-за санкций останавливаются поставки российской нефти, которую в страну доставляют танкеры по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями", – заявил Вучич в обращении к гражданам Сербии.

Ранее Вучич заявил, что власти Сербии фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта из-за мирового кризиса, который влияет на энергоснабжение и снабжение продовольствием.

Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.