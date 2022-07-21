Байден заразился коронавирусом

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Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщили в Белом доме.

"Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19", – приводит РИА Новости текст заявления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, американский лидер полностью вакцинирован, симптомы болезни у него умеренные. Глава государства будет работать удаленно до получения отрицательного теста на коронавирус.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, ревакцинировался ли российский лидер.

На вопрос о собственной ревакцинации представитель Кремля сообщил, что его прививка еще действует.