Глава МИД Японии заразился коронавирусом

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Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление японского внешнеполитического ведомства.

Из-за болезни министр не сможет в среду участвовать в дебатах в нижней палате парламента. В МИД заявили, что Хаяси будет лечиться дома, однако точная продолжительность лечения и карантина не называется.

Отмечается, что заражений среди тех, с кем контактировал глава МИД Японии, выявлено не было.

Ранее власти Японии приняли решение отменить карантин для прибывающих из 98 стран, в том числе России. Также повышен лимит въезда: с 10 до 20 тысяч человек в сутки. Уточняется, что обе меры стали возможны в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и большой долей привитых от коронавируса среди местных жителей.

В стране отменены практически все противоэпидемические ограничения, однако правительство просит граждан носить медицинские маски, снимая их при соблюдении двухметровой социальной дистанции.