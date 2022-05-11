Билл Гейтс заразился коронавирусом

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Фото: AP/Invision/Photo by Evan Agostini
Американский предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что заразился коронавирусом.
Он уточнил, что получил положительный результат теста на COVID-19 во вторник, 10 мая.
"Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею", – написал он на своей странице в Twitter.
Гейтс добавил, что полностью прошел вакцинацию и получил бустерную дозу вакцины. Он также сообщил, что основанный им фонд Gates Foundation сделает все возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией.
Ранее Гейтс предупредил о пандемиях, которые могут быть еще страшнее коронавируса. Предприниматель заявил, что человечеству, возможно, придется столкнуться с патогеном, вызывающим еще более высокий уровень летальности или тяжелых болезней, даже несмотря на то что на сегодняшний день "Дельта"- и "Омикрон"-штамм – одни из самых трансмиссивных вирусов.
До этого основатель Microsoft заявлял, что из-за новых штаммов коронавируса конец пандемии не близок. По его мнению, в 2022 году завершится ее критическая фаза. Он выразил надежду, что через пару лет люди будут думать о вирусе только во время прививки каждой осенью.
Билл Гейтс призвал готовиться к появлению более опасного варианта коронавируса
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