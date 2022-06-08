Премьер-министр Финляндии заболела COVID-19

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что заразилась коронавирусом.

"Прошлой ночью у меня поднялась температура. Я сделала в домашних условиях тест на коронавирус, который оказался положительным", – написала она в Twitter.

Премьер уточнила, что регулярно делает тесты на коронавирус в связи с частыми поездками. По ее словам, все сделанные в течение недели тесты были отрицательными.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заразился коронавирусом.

Из-за болезни министр не смог 1 июня участвовать в дебатах в нижней палате парламента. В МИД заявили, что Хаяси лечится дома, однако точная продолжительность лечения и карантина не называлась.