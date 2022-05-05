Финляндия продлила ограничения по COVID-19 на границе с РФ до 5 июня

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Финляндия продлила до 5 июня ограничения на перемещение из-за пандемии коронавируса через границу, в том числе с Россией, сообщает РИА Новости.

Как подчеркнули в правительстве страны, эпидемия COVID-19 продолжается, и чтобы сохранить пропускную способность здравоохранения, нужно продлить решение от 7 апреля 2022 года.

Въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских вакцин среди них нет.

В России за сутки госпитализировали 3 248 человек с коронавирусом, это на 132,3% больше показателя предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 регионах, а снижение отмечено в 12 субъектах. При этом ситуация осталась без изменений в семи российских регионах.

Ранее ВОЗ отметила увеличение количества стран, в которых выявляются случаи заражения новыми подвидами штамма "Омикрон". По данным организации, новые подвиды "Омикрона" обладают более высокой заразностью, однако не приводят к более тяжелому течению COVID-19.

