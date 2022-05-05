В ВОЗ заявили, что в мире стали чаще фиксировать заражения подвидами "Омикрона"

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает увеличение количества стран, в которых выявляются случаи заражения новыми подвидами штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает газета "Известия".

"Омикрон" сейчас является доминирующим вариантом в глобальном масштабе", – говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ от 4 мая.

Из материалов ВОЗ и международной базы GISAID следует, что чаще стали выявляться подвиды BA.4, BA.5 и BA.2.12.1. По данным организации, новые подвиды "Омикрона" обладают более высокой заразностью, однако не приводят к более тяжелому течению COVID-19.

Эксперты ВОЗ отмечают, что дальнейшая эволюция штамма приводит к образованию подвидов со специфическим набором мутаций, благодаря которым они имеют преимущества для более быстрого роста за счет способности обходить человеческий иммунитет.

Ранее сообщалось, что в Бельгии выявили первый случай заражения новым вариантом "Омикрон"-штамма коронавируса BA.4. Как рассказали специалисты Марк Ван Ранст и Пье Маес, мутацию обнаружили во франкоязычной части страны и изучили в Брюссельском свободном университете.

Также BA.4 и BA.5 были обнаружены в Германии, Ботсване, Южной Африке, Дании и Великобритании. В этих странах они не привели к значительному увеличению числа заражений, госпитализаций или смертей.

