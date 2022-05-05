Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за сутки госпитализировали 3 248 человек с коронавирусом. Это на 132,3% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 регионах, а снижение отмечено в 12 субъектах. При этом ситуация осталась без изменений в 7 российских регионах.

Выздоровели за сутки 8 723 человека, что на 30,9% больше по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии победить болезнь смогли 17 578 659 человек. Скончались за минувшие 24 часа 139 человек, за весь период – 376 560.

При этом за сутки выявлено 5 011 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев заболевания за пандемию достигло 18 211 178.

Ранее ВОЗ отметила увеличение количества стран, в которых выявляются случаи заражения новыми подвидами штамма "Омикрон". По данным организации, новые подвиды "Омикрона" обладают более высокой заразностью, однако не приводят к более тяжелому течению COVID-19.

