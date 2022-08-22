Байден планирует выделить еще 800 млн долларов военной помощи Украине

Президент США Джо Байден собирается выделить Украине еще 800 миллионов долларов военной помощи. Крупнейшие страны Евросоюза с июля никаких обещаний по поводу поставок оружия не давали. Так что Вашингтон остается едва ли не единственным "донором".

С чем связано падение поддержки европейцев? И почему Штаты продолжают выделять деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.