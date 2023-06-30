Лавров заявил, что Байден не проявляет интереса к урегулированию конфликта на Украине

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Президент США Джо Байден не проявляет интереса к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".

"Насчет позиции президента США Джо Байдена и его администрации. <…> Они ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы, когда прозвучала инициатива африканских стран и инициатива президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы", – сказал он.

По его словам, Запад открыто говорит о желании перетянуть друзей, единомышленников и партнеров России на сторону президента Украины Владимира Зеленского в стремлении "нанести России стратегическое поражение". Лавров подчеркнул, что страны глобального Юга отказались от подписывания совместных заявлений с Западом на встрече в Копенгагене, посвященной Украине.

При этом глава МИД РФ отметил, что Россия готова выслушать и западные предложения насчет мира на Украине, если они будут учитывать интересы Москвы.

Ранее Лавров отметил, что страны запада пытается собрать нацистскую коалицию против России и Белоруссии. Он отметил, что в Европе "посеяны зерна ненависти, расового превосходства, зерна отмены культуры, в том числе и славянской".

До этого Лавров заявил, что РФ сомневается в адекватности западных руководителей. По его словам, подобные сомнения возникают из-за их заявлений, когда они публично говорят, что понимают, что их избиратели страдают, но все равно продолжают поддерживать Украину ради "победы над Россией".

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